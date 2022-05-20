Курган, 20 мая, 2022, 15:33 — ИА Регнум. В Кургане участок ул. Станционной будет на месяц закрыт для движения. Об этом сообщает пресс-служба АО «Водный Союз».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Высасывание ила из смотрового колодца. Промывка водосточных трубопроводов

Компания продолжает работу по перекладке изношенных коммуникаций под проезжими частями, которые в 2022 году ожидает ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С 23 мая на ул. Станционной начнутся ремонтные работы, коммунальщики проложат более 300 метров новой водопроводной трубы диаметром 200 мм.

Проведение ремонтных работ потребует закрытия движения автотранспорта на участке от ул. Кирова до ул. Станционной, 42. Запрет будет действовать до 21:00 (19:00 мск) 21 июня 2022 года.