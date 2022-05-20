Сеул, 20 мая, 2022, 15:31 — ИА Регнум. На сегодняшний день необходимость обеспечения безопасности важнейших цепочек поставок стала ещё более очевидной. Это нужно для того, чтобы экономическая и национальная безопасность США не зависела от стран, которые не разделяют американские ценности. Об этом 20 мая в ходе посещения завода Samsung в Южной Корее заявил президент США Джо Байден.

Gage Skidmore Джо Байден

«На мой взгляд, важнейшим компонентом того, как мы это сделаем, является работа с близкими партнёрами, которые разделяют наши ценности, такими как Республика Корея», — подчеркнул глава Белого дома.

По его словам, стратегия США заключается в том, чтобы «основываться на укреплении связей и сотрудничества по всем направлениям».

Он также поблагодарил компанию Samsung за инвестиции в США, строительство там нового завода и создание рабочих мест для американских граждан, отметив, как важны полупроводники для развития технологий человечества. На заводе президент Байден также выступит за скорейшее принятие двухпартийного закона об инновациях, который обеспечит федеральные инвестиции в исследования и разработки в США, цепочки поставок и отечественное производство.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая президент США Джо Байден начал трёхдневный визит в Южную Корею. В ходе визита глава Белого дома посетит завод Samsung по производству полупроводников и Национальное кладбище в Сеуле, проведёт переговоры с главой Южной Кореи Юн Сок Ёлем.

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Кроме того, американский лидер примет участие в торжественном ужине с участием членов правительства Южной Кореи и глав крупнейших корпораций, а также посетит Корейский центр воздушных и космических операций (KAOC).