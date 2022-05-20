Белгород, 20 мая, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Большегрузный автомобиль МАЗ опрокинулся в кювет 20 мая у северного выезда из Белгорода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

https://31.мвд. рф/ Грузовик после аварии

По предварительным данным, около 13:00 на объездной автодороге у Ротонды грузовик под управлением 42-летнего водителя наехал на бордюр, пересёк встречную полосу, и опрокинулся в кювет. Мужчина скончался на месте.

Сотрудники полиции устанавливает обстоятельства и причины ДТП.