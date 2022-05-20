Салехард, , 15:30 — REGNUM В Салехарде ветер сорвал обшивку крыши Следственного комитета по ЯНАО. Об этом сообщают «Вести-Ямал».

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В целях безопасности пешеходов тротуар у здания СУ СКР по Ямалу перекрыт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Салехарде из-за неблагоприятных погодных условий «Последние звонки» переносятся с 21 на 28 мая. По данным синоптиков, 20 и 21 мая на Ямале прогнозируется штормовой ветер с порывами до 25 м/с и более, дождь и мокрый снег.

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