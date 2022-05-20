Москва, 20 мая, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Страны СНГ совместными усилиями подготовили предложения о мерах реагирования на фоне возникающих экономических проблем. Об этом 20 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании глав правительств СНГ.

Government.ru Михаил Мишустин

«В конце апреля состоялось заседание рабочей группы с участием представителей правительств, отраслевых органов СНГ и межгосударственного банка по мониторингу экономической ситуации, и подготовлены конкретные предложения о мерах реагирования на возникающие проблемы», — заявил Мишустин.

«Необходимо продолжить эту содержательную работу. Россия, в свою очередь, на национальном уровне сконцентрировала усилия на задачах повышения устойчивости экономики», — подчеркнул он.