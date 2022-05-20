Москва, , 15:30 — REGNUM На территории Псковской области сохраняется относительно стабильная экономическая ситуация. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 20 мая заявила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в рамках работы круглого стола «Устойчивые регионы России в новой экономической реальности».

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«Несмотря на кардинальные изменения внешнеэкономических условий, связанных с введением санкций, экономическую ситуацию на территории нашего региона в целом можно характеризовать как относительно стабильную и соответствующую общероссийским тенденциям, — сказала Салагаева. — Что подтверждается динамикой основных макроэкономических показателей. Так, по итогам января-марта текущего года в Псковской области отмечен рост объемов строительства, ввода жилья, оборота розничной торговли, общественного питания. Негативная динамика складывается в промышленном секторе. В первую очередь это связано с тем, что на протяжении нескольких предыдущих лет в региональной промышленности отмечался стабильный ежегодный рост. Показатели были выше средних по России. [Нынешний] спад промышленного производства вызван разрывом хозяйственно-сырьевых цепочек поставок. Это общероссийская тенденция».

Кроме того, она рассказала, что одна из важных экономических проблем региона — это трудности с логистикой.

«Затруднено сообщение с европейскими странами. Поставки от партнеров Китая и Индия задерживаются в портах Европы. Некоторые предприятия до сих пор не получили оборудование, которое было заказано еще в январе–феврале. И иностранные перевозчики перешли на 100-процентную предоплату своих услуг. Еще одна трудность с расчетами. Практически все европейские партнеры (поставщики сырья и комплектующих) заявили, что не будут поставлять товары без осуществления стопроцентной предоплаты», — посетовала заместитель губернатора.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках данного мероприятия выступил заместитель мэра города Владивосток, который рассказал о том, какие изменения принесла с собой трансформация внешнеэкономических отношений.