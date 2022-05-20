Москва, , 15:35 — REGNUM Российское правительство проанализирует меры, которые в этом году приняли против России государства, входящие во Всемирную торговую организацию (ВТО). Такое поручение дал президент Владимир Путин, сообщает 20 мая пресс-служба Кремля.

Конференция министров Всемирной торговой организации. Швейцария World Trade Organization

Правительству поручено «провести комплексную оценку принятых в 2022 году государствами — членами Всемирной торговой организации мер по ограничению торговли с РФ на предмет их соответствия правилам и принципам этой организации».

Кроме того, глава государства поручил правительству представить предложения по обжалованию таких мер в рамках ВТО и по актуализации стратегии участия в ней России.

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