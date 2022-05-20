Москва, , 15:29 — REGNUM Введенные Европейским союзом санкции, а также санкции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) осложняют решение острых проблем Мали. Об этом 20 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мали Абдулайе Диопом.

Сергей Лавров Иван Шилов, ИА REGNUM

«Мы знаем, что тяжелым бременем для малийской экономики остаются введенные в начале года ограничительные меры Экономического сообщества западноафриканских государств и очередные рестрикции Европейского союза. Все это существенно ухудшает непростое положение малийского народа, осложняет решение острых проблем Мали», — сказал глава МИД РФ.

Также он отметил, что одной из наиболее острых проблем этой африканской страны продолжает оставаться террористическая угроза.

«Мы знаем о том, что такое санкции, не понаслышке, и можем с уверенностью сказать, что они не помогают достичь тех целей, о которых заявляют организаторы подобного нелегитимного санкционного давления», — уточнил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России понятно стремление Франции и других стран Евросоюза к доминированию в разных регионах мира, однако это «несимпатично» российской стороне.