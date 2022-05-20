София, , 15:27 — REGNUM Тысячи работников библиотек по всей Болгарии вышли 20 мая на общенациональную забастовку с требованием к правительству и местным властям повысить заработную плату и улучшить условия труда в отрасли. Об этом сообщает БТВ.

Протест Nathan Keirn

Согласно официальной информации, наиболее масштабные демонстрации прошли в Софии, Бургасе, Варне и других крупных городах.

По свидетельствам очевидцев, в болгарской столице Софии активисты, собравшиеся у здания Совета министров, развернули плакаты с надписями «Не дайте умереть культуре!» и «Где наши деньги?». При этом демонстранты не блокировали входы в корпус, а также не создавали помех автомобильному и пешеходному движению.

Полиция по всей стране не вмешивалась в ход выступлений, поскольку соответствующие мероприятия были заранее согласованы с представителями городских и районных администраций.

Напомним, на данный момент ни одно из постановлений правительства Болгарии о дополнительном финансировании библиотечной сферы не выполняется. Библиотекари получают минимальное жалование и лишены большинства льгот.