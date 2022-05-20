Таллин, , 15:26 — REGNUM Президент Эстонии Алар Карис провозгласил закон, касающийся государственного дополнительного бюджета на 2022 год, сообщила канцелярия главы государства.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Закон о дополнительном госбюджете на 2022 год был принят парламентом 18 мая и предусматривает меры по укреплению военной обороны, внутренней безопасности и энергетической безопасности Эстонии.

Так, в допбюджете выделяется на укрепление комплексной безопасности и устойчивости Эстонии 247,6 млн евро, на укрепление энергетической безопасности — 257,3 млн евро, на поддержку военных беженцев Украины — 242,7 млн евро.

Общий объем расходов, инвестиций и финансовых сделок в дополнительном бюджете составляет 878 млн евро.

Президент также утвердил законы, касающиеся обработки информации об окружающей среде и Департамента полиции и погранохраны.