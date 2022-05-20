Тамбов, , 15:26 — REGNUM В Тамбовской области принятые меры антисанкционной поддержки «дают серьёзный результат». Власти продолжают изучать потребности промышленных предприятий в оборотных средствах для получения дополнительной государственной поддержки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики по итогам заседания антикризисного штаба в сфере промышленности.

Тамбовская область: заседание антикризисного штаба в сфере промышленности под председательством Максима Егорова https://www.tambov.gov.ru/

Заседание прошло в расширенном формате под председательством руководителя Тамбовщины Максима Егорова. Рассмотрены актуальные вопросы работы промышленных предприятий в условиях постоянного ужесточения режима введённых санкций.

В настоящее время предприятия региона пользуются федеральными и региональными мерами господдержки. Действуют мораторий на плановые проверки бизнеса, отсрочка обязательств по субсидиям, продлены на год сроки действия лицензий, ведётся поддержка экспортной деятельности. Девять тамбовских предприятий включены в перечень системообразующих организаций российской экономики, что позволяет им использовать меры поддержки федерального уровня. Решение ещё по четырём предприятиям находится на рассмотрении в Минпромторге и Минэкономразвития России.

Читайте также: Тамбовщина выручит бумажную промышленность России

А также: Максим Егоров: в Тамбовской области создадут 1 тыс. рабочих мест

Тамбовские власти отмечают, что в настоящее время на большинстве промышленных предприятий полностью загружены производственные мощности. Компания, где ещё не сформировали полный пакет заказов на 2022 год, необходимую поддержку оказывает администрация области, в числе таких предприятий — завод «ТАГАТ».

Для сохранения высококвалифицированного персонала АО «ТАГАТ» заключило договор с региональным управлением труда и занятости населения о предоставлении из бюджета Тамбовской области субсидии: средства выделены на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения. Размер субсидии составил 13,8 млн рублей, деньги коллективу будут платиться в течение трёх ближайших месяцев.

«Меры антисанкционной поддержки дают серьёзный результат. Достигнута договорённость о дополнительных заказах для предприятиях ОПК на сумму свыше 20 млрд рублей. В целом объёмы заказов растут у всех. Мы активно работаем и над созданием рабочих мест. Уже есть 1000, но это не предел», — заявил Максим Егоров.

Руководство области изучает потребности промышленных предприятий в оборотных средствах для привлечения дополнительной федеральной поддержки в форме грантов.

На региональном уровне в 2022 году используется новый вид государственной поддержки — через Фонд развития промышленности, который предоставляет доступные займы под 3% годовых на приоритетные направления развития промышленности. В текущих условиях он станет основным инструментом стимулирования деятельности в сфере промышленности области. Разработана программа «Региональные проекты развития». В этом году объем капитализации фонда достигнет 150 млн рублей.

Во время заседания штаба было подписано соглашение между Фондом развития промышленности Тамбовской области и «Тамбовкредитпромбанком», целью которого является взаимодействие по организационным, правовым, административным, экономическим, финансовым и техническим вопросам в реализации мер финансовой поддержки в сфере промышленности.

«В результате принятых мер по господдержке промышленного комплекса области итоги работы в первом квартале этого года имеют положительную динамику. Рост физического объёма производства составил 104,5% к соответствующему периоду прошлого года. А в обрабатывающих производствах индекс выше 105,1%», — отмечает Максим Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативный антикризисный штаб Тамбовской области вырабатывает решения по проблемным вопросам и формирует предложения по поддержке предприятий, которые готовятся для направления в Минпромторг России.