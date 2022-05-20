Джакарта, 20 мая, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди отказалась комментировать ситуацию вокруг индонезийского проповедника Абдулы Сомада, которому было отказано во въезде в Сингапур, сообщает CNN Indonesia.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

Министерство иностранных дел Индонезии прокомментировало отказ во въезде в Сингапур известного индонезийского проповедника. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах заявил, что отказ был решением Сингапура, которое не нужно подвергать сомнению.

В Индонезии действуют собственные миграционные правила, которые имеют право решать, кто может въезжать, а кто не может въезжать на территорию страны.

С января по май 2022 года Индонезия также отказала 452 иностранцам во въезде в страну по различным миграционным причинам.

Как сообщало ИА REGNUM, известный индонезийский проповедник Устаз Абдул Сомад ответил правительству Сингапура, которое запретило ему въезд в страну, призвав последователей не совершать покупки в Сингапуре.