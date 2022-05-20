Самара, 20 мая, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Выставки животных в Самаре поручил провести глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 20 мая он сообщил на своей странице в социальной сети.

Марина Каширская ИА REGNUM Приют для животных

Он отметил, что вопрос обращения с бездомными животными имеет важное значение.

Глава региона напомнил, что в городе отловом и содержанием таких животных занимается специальная подрядная организация. В настоящее время волонтёры этого центра обустраивают новую площадку.

Сообщается, что по результатам осмотра приюта для животных, Азаров поручил главе Самары Елене Лапушкиной оказывать поддержку по дальнейшему обустройству и развитию приюта.

«Каждый должен понимать, что завести питомца — большая ответственность, и нельзя просто оставить животное на улице. В Струковском парке будет организована выставка животных, чтобы жители могли прийти и найти себе питомца. Поручил коллегам провести такие выставки также в других парках города», — сообщил глава региона.

Кроме этого, он поручил организовать дискуссионные площадки, на которых все желающие смогут больше узнать о содержании животных.