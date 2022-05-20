Рига, 20 мая, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В пятницу, 20 мая, в Риге заявлено проведение шествия латвийских националистов за снос памятника советским воинам в парке Победы, в шествии заявлено до 5 000 участников. Как сообщил местный портал bb. lv, шествие пройдет с 18:00 до 20:30 по рижскому времени (совпадает с московским).

Kalnroze Памятник освободителям Риги. Латвия

Мероприятие начнется у памятника Свободы, пройдет по улице Калькю через Вецригу, затем по Каменному мосту в Пардаугаву и завершится у памятника. Шествие состоится под лозунгом «За освобождение от советского наследия», и его участники будут требовать убрать все советские памятники и другие мемориальные объекты на территории Латвии.

Накануне организаторы шествия выдвинули ряд требований президенту, парламенту и правительству.

Так, они требуют немедленно обобщить данные обо всех памятниках и памятных местах СССР, а затем демонтировать их. Также организаторы шествия требуют сменить названия всех улиц, площадей и скверов в Латвии, связанных с советскими деятелями.

Организаторы шествия также требуют срочно разработать и принять закон о выдворении нелояльных государству лиц из Латвии и лишении их гражданства, а также запретить баллотироваться таким лицам на выборах национального парламента Сейма, самоуправлений и Европарламента, занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях.