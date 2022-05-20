Москва, , 15:23 — REGNUM В эфир Первого канала возвращаются программы «Пусть говорят» и «На самом деле». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вещателя.

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Новый выпуск шоу «Пусть говорят» состоится уже 21 мая 2022 года. «Мы посвятим его истории загадочной смерти миллиардера в подвале у шаманов в Подмосковье. Нашли очевидцев этой жуткой истории, а также людей, которые знают этих шаманов», — рассказал ведущий программы Дмитрий Борисов.

Добавим, что передача «На самом деле» вернётся в эфир также 21 мая. Ведущим вновь выступит Тимур Еремеев.

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