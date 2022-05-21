Аугуста, Италия, , 08:22 — REGNUM Италия увеличила импорт российской нефти, несмотря на планы ЕС разорвать связи с российскими энергоносителями, и это стало непреднамеренным последствием западных санкций против Москвы, сообщает Financial Times.

Нефтеперерабатывающий завод

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В мае Россия экспортировала в Италию около 450 000 баррелей сырой нефти в день, что в четыре с лишним раза больше, чем в феврале. Это максимальный объем с 2013 года, по данным компании Kpler, анализирующей данные по сырьевым товарам. В результате Италия обогнала Нидерланды в качестве крупнейшего в ЕС импортера российской нефти морским путем. Две трети этого объема предназначены для расположенного на Сицилии нефтеперерабатывающего завода ISAB.

Завод, принадлежащий московской компании «Лукойл», обеспечивал поставки по всему миру благодаря кредитным линиям европейских банков. Хотя «Лукойл» не находится под санкциями, кредиторы прекратили финансирование после того, как ЕС ввел санкции против Москвы, из-за чего завод теперь вынужден полагаться исключительно на поставки от материнской компании.

«Это парадоксально, ЕС хотел наказать импорт российских энергоносителей, а на самом деле санкции фактически стимулировали его», — говорит генеральный секретарь регионального отделения профсоюза FEMCA CISL Алессандро Триполи.

«До санкций только 30% процентов нефти, идущей на ISAB, были из России, а теперь 100%, потому что итальянские банки заблокировали кредитные линии завода, и «Лукойл» стал его единственным поставщиком».

Рост поставок нефти на принадлежащие России НПЗ в ЕС происходит в то самое время, когда союз работает над планами по введению эмбарго на импорт российской нефти, что лишь подчеркивает сложности этого процесса.

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