Донецк, 20 мая, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.00 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка — н. п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — сообщили в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских боевиков попал Куйбышевский район Донецка.

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