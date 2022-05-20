Таллин, 20 мая, 2022, 15:20 — ИА Регнум.

Pixabay.com Эстония

Представители оппозиционных фракций Таллинского горсобрания («Эстонии 200», EKRE, Isamaa и Реформистская партия) инициировали законопроект, предписывающий мэрии убрать из столицы все советские военные памятники. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR.

В заявлении отмечается, что власти города совместно с Департаментом охраны памятников старины и Эстонским институтом памяти должны картографировать расположенные на территории города памятники. После этого мэрии следует найти для них более подходящее место, желательно перенести их в музей, добавили оппозиционные депутаты.

Фракции четырех партий отмечают, что городским властям совместно с министерством обороны и комиссией по воинским захоронениям следует найти аналогичное решение и относительно воинских захоронений советского периода.

Аргументируя свое решение, опопозионные депутаты Таллинского горсобрания сослались на действия Рижской думы, которая 13 мая 2022 года решила демонтировать расположенный в столице Латвии памятник освободителям Риги в парке Победы.