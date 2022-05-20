Таллин, , 15:17 — REGNUM

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению вице-президента Европейской комиссии Франса Тиммерманса, европейские компании должны оплачивать российский природный газ исключительно в евро и долларах, а не в рублях. Об этом находящийся с визитом в Эстонии Тиммерманс заявил в интервью порталу новостей гостелерадио ERR.

«Это ненормально. Договоры очень четкие, договоры говорят о евро и долларах. Это нормально, но не рубли», — утверждает Тиммерманс.

«Центральный банк РФ находится под санкциями, и компании по договорам должны платить только в евро. Это прописано в договорах. Президент России Владимир Путин требует нарушения договоров», — заявил вице-президент Европейской комиссии.

Таким образом Тиммерманс прокомментировал сообщения известных бизнес-изданий Запада и заявление официальных представителей «Газпрома», что 20 из 54 крупных европейских газовых компаний открыли счета в «Газпромбанке» как в евро, так и рублях.

Через эти счета сделанные в евро платежи за покупку газа конвертируются в российскую валюту.