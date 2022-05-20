Москва, , 15:22 — REGNUM Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 23 мая в Сочи будут посвящены развитию двусторонних отношений, интеграции и международным вопросам. Об этом информирует 20 мая пресс-служба Кремля.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

«Планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении.

Лидеры России и Белоруссии также затронут актуальные темы международной и региональной повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Недавно он и российский лидер общались в рамках саммита ОДКБ.

Читайте также: Лукашенко: Союзное государство и ОДКБ отрезвляют горячие головы на Западе