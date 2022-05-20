Цюрих, Швейцария, 20 мая 2022, 15:15 — REGNUM Санкции Международного олимпийского комитета (МОК) против российского спорта являются защитными мерами и направлены на обеспечение безопасности. Об этом 20 мая заявил президент организации Томас Бах на сессии МОК.
«Это были защитные меры, это не санкции, они были направлены на защиту целостности соревнований в силу серьёзных антироссийских и антибелорусских настроений во многих странах», — сказал Бах.
По его словам, МОК должен был действовать быстро и решил, что в России и Белоруссии не может быть проведено ни одно спортивное мероприятие.
Напомним, 28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям.
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