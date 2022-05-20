Цюрих, Швейцария, 20 мая, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Санкции Международного олимпийского комитета (МОК) против российского спорта являются защитными мерами и направлены на обеспечение безопасности. Об этом 20 мая заявил президент организации Томас Бах на сессии МОК.

Томас Бах

«Это были защитные меры, это не санкции, они были направлены на защиту целостности соревнований в силу серьёзных антироссийских и антибелорусских настроений во многих странах», — сказал Бах.

По его словам, МОК должен был действовать быстро и решил, что в России и Белоруссии не может быть проведено ни одно спортивное мероприятие.

Напомним, 28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям.