Москва, 20 мая, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Минпромторг России завершил сбор предложений по новому наименованию сети ресторанов McDonald’s, сообщили 20 мая в министерстве.

Фото пресс-службы «Макдоналдс» «Макдоналдс» на МКАД

Новое название для сети пока не выбрано. Новому собственнику направили более тысячи вариантов названия.

Напомним, McDonald’s продал российскую сеть ресторанов. Новый собственник — предприниматель Александр Говор. Предполагается, что рестораны начнут работу в России под новой торговой маркой.