Собственнику сети McDonald’s в РФ предложили новые названия
Москва, 20 мая, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Минпромторг России завершил сбор предложений по новому наименованию сети ресторанов McDonald’s, сообщили 20 мая в министерстве.
Фото пресс-службы «Макдоналдс»
«Макдоналдс» на МКАД
Новое название для сети пока не выбрано. Новому собственнику направили более тысячи вариантов названия.
Напомним, McDonald’s продал российскую сеть ресторанов. Новый собственник — предприниматель Александр Говор. Предполагается, что рестораны начнут работу в России под новой торговой маркой.