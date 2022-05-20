Таллин, , 15:15 — REGNUM

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Несмотря на то, что официальная Анкара открыто выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, в конечном итоге риторика президента Турции Реджепа Эрдогана будет смягчена и присоединению обеих стран к альянсу будет дан зеленый свет.

Об этом заявил постоянный представитель Эстонии при НАТО и бывший министр обороны Юри Луйк в интервью гостелеканалу страны ETV.

«Да, они подняли ставки в переговорах довольно высоко, но общее ощущение здесь, в штаб-квартире НАТО, таково, что в результате мирных дипломатических переговоров, с участием генерального секретаря НАТО, президента США и всех других достаточно влиятельных лидеров стран-членов альянса, эти вопросы в конечном итоге будут решены», — заявил Луйк.

Он выразил убеждение, что рано или поздно, но протоколы о присоединении Финляндии и Швеции будут подписаны. Окончательным сроком для разрешения разногласий может стать саммит НАТО в июне 2022 года.

Официальные заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая. Турция пока выступает против принятия обеих стран в альянс.