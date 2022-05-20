Ясиноватая, ДНР, , 15:14 — REGNUM Киевские боевики подвергли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстрелу из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 20 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 14:25 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять ракет из БМ-21 «Град».

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