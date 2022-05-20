Нальчик, 20 мая, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Минздрав Кабардино-Балкарии переправил на лечение в Москву ребенка, пострадавшего в ДТП с микроавтобусом, произошедшего 16 мая. Состояние семимесячного младенца на данный момент оценивается как стабильно-тяжелое, он находится на аппаратном дыхании, сообщили в пресс-службе ведомства.

Http://minzdrav.permkrai.ru Вертолёт службы санавиации

«Семимесячного ребенка, пострадавшего в результате ДТП, переводят в Москву для дальнейшего лечения в Российскую детскую клиническую больницу им. Н. И. Пирогова.

Малыша переправили службой экстренной помощи санитарной авиации. Средства на транспортировку выделены из резервного фонда республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии попали в ДТП микроавтобус Ford Transit из Калужской области и внедорожник Mercedes-Benz. Пострадали десять человек, в том числе шестеро детей. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

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