Чикаго, США, 20 мая, 2022, 15:13 — ИА Регнум. По меньшей мере двое человек погибли, еще восемь получили ранения в рамках массовой перестрелки, произошедшей поблизости от Университета Лойолы в Чикаго, сообщает со ссылкой на полицию 20 мая New York Post.

Перестрелка на Рочдельской улице

Как заявили в полиции, нападавший, открывший огонь около 22:40. задержан, с места происшествия изъято оружие.

По словам представителей полиции, стрельба произошла в 800-м квартале улицы Норт-Стейт-стрит в 18-м округе города.