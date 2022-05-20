* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 20 мая, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Хайбатулла Ахундзада издал новый указ, предписывающий всем государственным учреждениям не позволять их сотрудникам получать заработную плату в двух учреждениях одновременно.

Афганистан

В указе, приписываемом мулле Хайбатулле, говорится, что если государственный чиновник получает зарплату из двух источников, обе его зарплаты подлежат сокращению. Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) официально не прокомментировали указ.

В последние дни в социальных сетях были опубликованы новости о том, что некоторые талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) числятся в штате нескольких государственных учреждениях и в каждом их них получают зарплату.