Таллин, , 15:12 — REGNUM

Терминал СПГ とまりん♪

Государственное предприятие — энергосетевой монополист Эстонии Elering должно с 23 мая 2022 года объявить конкурс на строительство газопровода до нового терминала сжиженного газа (СПГ) в морском порту Палдиски.

Об этом министр экономики и инфраструктуры страны Таави Аас сообщил гостелеканалу ETV: «Его проектирование заканчивается, и я очень надеюсь, что в начале следующей недели будет объявлен и тендер на строительство».

По его словам, трубопровод соединит новый СПГ-терминал с газопроводом Baltic Connector между Эстонией и Финляндией.

Министр добавил, что к настоящему моменту компании Alexela и Infortar уже приступили к строительству причала для плавучего СПГ-терминала. По мнению Ааса, это оптимальное решение для государства и налогоплательщиков, что инфраструктуру для терминала построят частные фирмы.

Министр также признался, что финансовый вопрос об условиях аренды будущего плавучего терминала пока не решен. Один из вариантов — арендовать судно совместно с Финляндией. Однако окончательное решение пока не принято.

«Elering и финский энергосетевой оператор вместе ищут это судно. Финны пока не сказали свое окончательное слово о том, согласны ли они с участием в этой схеме еще одной частной компании или компаний», — добавил Аас, имея в виду Alexela и Infortar.