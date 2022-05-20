Солтон, Алтайский край, 20 мая, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Благодаря участию в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство», индивидуальный предприниматель Солтонского района Алтайского краяМарина Жаркова смогла сохранить коллектив в трудный период 2020—2021 годов и открыть магазины в малонаселённых селах региона, где не было ни одной действующей торговой точки.

Цитата с сайта мойбизнес22. рф Предприниматель Солтонского района Алтайского края Марина Жаркова

А после строительства пекарни, продукция которой поставляется теперь во все магазины Солтонского района, предприниматель намерена открыть кафе, сообщаетмойбизнес22. рф.

«Свой бизнес я начинала с открытия магазина по продаже товаров первой необходимости в с. Сузоп. Затем я открыла еще два магазина в малочисленных селах Солтонского района: с. Урунск и с. Караган, так как там отсутствовали торговые точки и население этих сёл нуждались в товарах первой необходимости. Потом возникла необходимость в с. Сузоп открыть дополнительно продуктовый киоск», — пояснила Марина Жаркова. По её словам, для открытия кафе уже все готово, остаётся дождаться улучшения эпидемиологической обстановки.

Говоря о полученной государственной поддержке, она сообщила, что 2020 году получила гранты на заработную плату в размере 1 МРОТ (12 792 руб.) на каждого работника. По словам Марины Жарковой, ценно и то, что ИКЦ своевременно информирует о всех актуальных изменениях, касающихся её бизнеса.

Составляющими успеха Жаркова назвала: труд, достижение поставленной цели и правильное планирование.

О ситуации с поддержке предпринимательства в Алтайском крае высказался уполномоченный по защите прав предпринимателей в региона Андрей Осипов:

«Количество субъектов малого бизнеса не сократилось. Резко выросло число самозанятых. И, судя по темпам, уже в ближайшее время их количество превысит число индивидуальных предпринимателей в регионе. Мы видим, что часть самозанятых получили этот статус для оптимизации деятельности ИП, налоговые органы тоже внимательно анализируют эту практику. Важно, что новый налоговый режим позволил многим предпринимателям края выйти из «серого» сектора экономики».

Среди положительных итогов 2021 года бизнес-омбудсмен назвал сокращение проверок и контрольных мероприятий со стороны надзорных органов: введение моратория на такие проверки в среде предпринимателей называют одной из самых действенных мер поддержки.

В настоящее время в Алтайском крае работают 74,5 тысячи субъектов МСП, из них более 45 тысяч — индивидуальных предпринимателей, и свыше 29 тысяч — юридических лиц. За 2020 год их количество практически не изменилось, зато число самозанятых граждан превысило 40 тысяч человек.

Как сообщалоИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» помогает поддерживать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.

Предпринимателям предоставляется финансово-гарантийная поддержка через МФО и РГО, а также в виде грантов. Для них открыта инфраструктура региональных центров «Мой бизнес». Есть возможность арендовать помещения в бизнес-инкубаторах и коворкингах, оснащенных необходимым оборудованием и функционирующих при поддержке Минэкономразвития, и (или) получать компенсацию за аренду частных помещений.

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