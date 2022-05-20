Мурманск, 20 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Мурманской области произошла дорожная авария, в результате которой погибли три человека, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

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По предварительной информации, ДТП произошло около 12 часов на 1131 км автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля Рено Логан с прицепом, по неустановленной причине допустил съезд в правый кювет и упал в водоем.

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