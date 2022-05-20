Таллин, , 15:10 — REGNUM

Евро

Индекс цен производителей промышленной продукции Эстонии в апреле 2022 года по сравнению с апрелем 2021 года увеличился на 31,8%, свидетельствуют данные местного Департамента статистики.

В годовом сравнении больше всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии, в деревообработке и в производстве изделий из древесины, а также в производстве изделий из металла и продуктов питания.

«В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 22,5%, в том числе продуктов питания 18,5%», — прокомментировала аналитик ведомства Эвели Шокман.

По сравнению с апрелем 2021 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 25,4%. Более всего выросли цены в горнодобывающей промышленности, цены нефтепродуктов и изделий из древесины. По сравнению с апрелем 2021 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 28,4%.