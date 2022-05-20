Москва, , 15:09 — REGNUM Вратарь московского ЦСКА и капитан команды Игорь Акинфеев подписал новый контракт с клубом. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба команды.

Игорь Акинфеев Светлана Бекетова

Отмечается, что клуб и 36-летний футболист заключили новое соглашение, которое рассчитано до завершения сезона 2023/24.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. За основную команду он играет с 2003 года. На его счету 704 матча за клуб, а также 112 игр за сборную России и бронзовые медали Евро-2008.

В составе ЦСКА Акинфеев стал шестикратным чемпионом России (2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16), шесть раз выиграл Кубок России, семь раз — Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА.

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