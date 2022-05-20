20 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова советника главы офиса президента Украины о том, что он выступает за искоренение слова «русские» и призывает физически устранить власть в ДНР и ЛНР.

Светлана Рыбина, , 16:12 — REGNUM Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что он выступает за искоренение понятия «русские» в Харьковской области и в Донбассе, а также призывает физически устранить представителей власти в Донецкой и Луганской Народных Республиках, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 20 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Адольф Гитлер

«И с этими упырями мы в переговоры играли? С этими нацистами Песков и Мединский желают дальше диалоги продолжать и бумажки подписывать?» — удивляется Андрей Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие заявления звучат попросту жалко, потому что киевский режим начал открыто демонстрировать свою извращённую нацистскую сущность, не осознавая при этом, что дни его уже сочтены.

«Ваши нацистские войска сотнями сдаются и дезертируют! О какой к чёрту дерусификации эта мразь вообще хрюкает? Зеленского не то, чтобы под трибунал, его сразу на виселицу следует отправить. Набил себе карманы, отдаёт зерно американцам и не думает, как вообще жители Украины будут выживать. А меж тем его горе-вояки мрут и сдаются в плен. Своими руками убивает собственный народ», — указывает Гузель Ф.

Михаил Подоляка president.gov.ua

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия в свою очередь делает всё, чтобы искоренить на украинской земле понятие «нацизм», и вскоре достигнет своей цели.

«Вот оно как — пленение двух тысяч нацистов на мозги-то киевские влияет! Сидели, терпели, а теперь эту канализацию прорвало. Как они, интересно, собираются осуществлять эту дерусификацию после того, как их всех скопом дешайтанизируют русские?» — интересуется Марат Г.

Часть людей заметила, что Киев всё это время уподоблялся нацистам, а Российская Федерация тем временем помогает украинскому многонациональному народу обрести истинную свободу.

«А разве мы в России говорим про деукраинизацию? Демилитаризация и денацификация — да, но о войне с украинской идентичностью речи пока даже и не шло. Тогда получается, что Подоляк уравнивает украинцев с нацистами! Вот это откровения пошли!» — поражён Михаил С.

Ряд пользователей указывает на то, что у киевского режима начались предсмертные конвульсии. Иначе никак не объяснить то, зачем его представители произносят столь радикальные, преступные и бессмысленные речи.

«Ну, вот и всё, собственно. У Киева началась агония. Как только «Азовсталь» подняла белый флаг, бандеровская пропаганда дала трещину. Теперь истинное лицо украинского фашизма начало проявляться во всей своей «красе». Вскоре ещё больше откровений от киевского режима будет, ждите», — написал Валентин С.

«Вспоминается, какие духоподъёмные речи звучали в гитлеровской Германии, когда советские бомбардировщики утюжили Берлин. Чем ближе наша победа, тем больше истерики киевского режима мы будем видеть», — уверен Станислав М.

Советские солдаты входят в Берлин. 1945

Нашлись и те, кто призвали российских правоохранителей всерьёз относиться к таким заявлениям, прилагая их к делу о преступлениях против человечества.

«Нельзя такие заявления упускать из виду. Все такие речи следует российским следователям записать в отдельную папочку и зачитывать этим преступникам перед смертной казнью для пущего эффекта», — предлагает Павел П.

Напомним, 20 мая украинское издание «Страна. ua» опубликовало материал, согласно которому Михаил Подоляк — советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского — выступил за искоренение понятия «русские» в Харьковской области и в Донбассе, а также призвал физически устранить представителей власти в Донецкой и Луганской Народных Республиках.