Лос-Анджелес, США, 20 мая, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Актриса Эмма Хеминг, супруга актёра Брюса Уиллиса, пожаловалась на психологические проблемы. Об этом 20 мая пишет Daily Mail.

(сс) Gage Skidmore Брюс Уиллис

Возникшие проблемы с ментальным здоровьем артистка связывает с уходом за своей семьёй, в том числе за Брюсом Уиллисом. «Я ставлю потребности своей семьи выше своих собственных, что, как я обнаружила, не делает меня каким-либо героем… Такое количество заботы обо всех членах семьи сказалось на моём психологическом здоровье и общем состоянии здоровья, и это не помогло никому в моей семье», — объяснила Хеминг.

ИА REGNUM напоминает, что Брюс Уиллис приостановил свою актёрскую карьеру. Причиной этого стало диагностированное у него заболевание — артист страдает от афазии (расстройство речи, вызванное повреждением головного мозга).