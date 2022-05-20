Анкара, 20 мая, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 21 мая у него запланированы телефонные переговоры с Финляндией по членству страны в НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Сегодня у меня были переговоры с премьером Нидерландов. Завтра (21 мая) будут переговоры с Великобританией, Финляндией», — сообщил он журналистам.

Эрдоган добавил, что Анкара продолжит «телефонную дипломатию» с членами НАТО, «но позиция по членству Швеции и Финляндии у Турции четкая».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турция объявила, что не будет поддерживать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.