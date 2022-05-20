Уфа, , 15:07 — REGNUM В Уфе ушел из жизни языковед-тюрколог Талмас Магсумович Гарипов. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы.

Траурный цветок ThomasWolter

Сообщается, что заслуженный деятель науки России и БАССР, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, член-корреспондент Академии наук Башкирии, доктор филологических наук, профессор Талмас Магсумович Гарипов ушел из жизни 19 мая.

В 1980 году он основал кафедру общего языкознания в Башкирском государственном педагогическом институте (в настоящее время Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы) и руководил этой кафедрой до августа 2010 года.

«Под его руководством кафедра превратилась в коллектив единомышленников-исследователей, решающих поставленные своим лидером научные задачи, а в 2009 году и в научную школу», — сообщает пресс-служба.

Коллектив университета выразил глубокие соболезнования родным и близким Талмаса Магсумовича Гарипова.