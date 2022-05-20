Астана, 20 мая, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Казахстанский музыкант The Limba (Мухаметали Ахметжанов) опубликовал новую композицию под названием «Секрет». Выход работы состоялся на всех музыкальных площадках 20 мая.

Интервью для «‎вМесте»‎ The Limba

В песне артист делится историей про возлюбленных, чья связь не пропадает даже после их расставания. Примечательно, что «Секрет» стал первым сольным релизом The Limba в 2022 году.

Напомним, что The Limba получил массовое признание после публикации хита X. O в мае 2020 года. В сентябре того же года исполнитель выпустил совместную песню с Егором Кридом (Егор Булаткин) под названием Coco L’Eau, которая также расширила его аудиторию.