Казань, , 15:04 — REGNUM В рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией 20 мая в Казани прошла торжественная церемония установки памятного камня на месте будущего строительства Соборной мечети. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, глава Татарии Рустам Минниханов и многочисленные гости.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 922 году предки татар сделали исторический выбор, присоединившись к одной из мировых религий — исламу. Это послужило мощным импульсом для их культурного, экономического и политического развития», — отметил вице-премьер.

Хуснуллин подчеркнул, что мероприятие проходит в непростых условиях, связанных с внешнеполитическим давлением.

«Но единство наших граждан, общенравственные идеалы, закрепленные в религиозных писаниях, и сегодня объединяют наше общество. Президент страны Владимир Владимирович Путин не раз отмечал, что мусульмане России всегда с уважением относятся к традициям и обычаям предков, сохраняют твердую приверженность высоким идеалам патриотизма и справедливости. По его распоряжению мы на федеральном уровне в этом году проводим празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. В честь этой знаменательной даты на месте, где мы с вами находимся будет стоять новая Соборная мечеть, способная вместить 10 тыс. человек. Сегодня мы заложим первый камень, символизирующий начало строительства», — заявил зампредседателя правительства РФ.

В свою очередь глава РТ Рустам Минниханов отметил, что в ближайшее время будут рассмотрены все варианты проекта Соборной мечети.

«Архитектура мечети должна отражать нашу многовековую самобытную культуру, быть величественной и узнаваемой», — заявил Минниханов, добавив, что мечеть будет строится на общественные пожертвования.

ИА REGNUM напоминает, Соборная мечеть будет возведена напротив Казанского Кремля на территории бывшего парка «Кырлай». Приступить к строительным работам планируют осенью.

Читайте также: В Татарии на разработку эскизного проекта Соборной мечети отвели три месяца

Читайте также: Путин поздравил мусульман с юбилеем принятия ислама Волжской Булгарией