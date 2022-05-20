Курск, , 15:02 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 20 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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20 мая выявлен 41 случай заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 117 тыс. 894 случая заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 114 тыс. 308 пациентов, в том числе 103 — за последние сутки.

Всего скончались 2476 человек. Подтвержден один новый летальный случай.