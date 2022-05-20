Ташкент, , 15:02 — REGNUM Узбекистан вступил в шестой год амбициозных рыночных преобразований, в центре которых стоят задачи по обеспечению благосостояния и процветания его народа. Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM докладе Всемирного банка «На пути к процветающему и инклюзивному будущему».

Узбекистан

ВБ отмечает, что спустя несколько месяцев после вступления в должность в конце 2016 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о трансформационной повестке экономических и социальных реформ, призванных изменить облик страны.

«Отказываясь от политики государственного контроля в экономике и относительной изоляции, страна и ее народ вступили в новую эру открытости и международного сотрудничества», говорится в документе.

Подчеркивается, что первые реформы за короткий срок привели к либерализации большинства цен, отказу от жесткого регулирования бизнеса и торговли, повышению прозрачности и ослаблению государственной политики, ограничивавшей личный выбор и экономические свободы.

«Повестка реформ также делала упор на интересы граждан, что способствовало росту поддержки общества. Спустя пять лет в стране продолжается рост более открытой и конкурентной экономики», говорится в докладе.

Всемирный банк подчеркивает, что граждане наглядно видят, как расширяются их экономические возможности и свободы.

В следующие пять лет правительство обязалось сократить уровень бедности вдвое и в перспективе вывести Узбекистан к 2030 году в разряд стран с уровнем доходов на душу населения в верхней части группы стран со средними доходами.

«Эти амбициозные планы подразумевают рост национального дохода на душу населения в постоянных ценах на 9−10% в год, что будет являть собой один из самых быстрых темпов роста, когда-либо фиксировавшихся в истории», подчеркивается в документе.