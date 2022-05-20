Москва, , 15:01 — REGNUM С точки зрения международного права антироссийские санкции абсолютно нелегитимны. Об этом 20 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании глав правительств СНГ.

Михаил Мишустин Government.ru

«Недружественные страны не скрывают намерений парализовать внешнеторговые связи с Россией, нанести максимальный ущерб экономическому и социальному развитию. Но специфика глобальной экономики и торговли в том, что санкционные ограничения, с учётом наших ответных мер, бумерангом бьют по Западу», — заявил Мишустин.

«С точки зрения международного права санкции полностью нелегитимны. Они нарушают торгово-инвестиционные связи, ведут к улучшению деловой среды, ставят мир на грань масштабного экономического кризиса, чреватого серьёзными последствиями для всех государств», — указал он.