20 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что если Украина прекратит воевать против России, то её больше не будет.

Оксана Переможенко, , 15:34 — REGNUM Если Украина прекратит воевать против России, то её больше не будет. Об этом 19 мая заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если Россия прекратит воевать, на следующий день война закончится. Если Украина перестанет воевать, то Украины больше не будет», — сказал он.

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Заявление Блинкена обсудили в мессенджере Telegram.

«А она есть?» — задался вопросом Митя М.

«Ну что ж… ставки сделаны», — отреагировал один из участников обсуждения.

«До последнего украинца! Это когда уже Зеленский в бой пойдет?..» — с сарказмом поинтересовался Hunter.

«Про Югославию ничего не хочет рассказать?» — задался вопросом Alexey S.

«Очевидно, что Украины не будет уже», — прокомментировал заявление политика Pasha.

«Американцы сбегут с Украины, как и из Грузии. Саакашвили жевал галстук, а Зеленский будет жевать…» — написала Ольга.

«Указал место Украины в современной политике США. Украинцы должны только воевать за хозяев их жизней», — добавил Igor.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином president.gov.ua

«Украины и так не будет», — считает Алефтина.

«А если продолжит, то будет Украина без украинцев», — не без сарказма отметила Olga А.

«Украины не будет в любом случае в том виде, в котором она была до прихода дяди Сэма в 2014 году. США в принципе плевать на Украину и украинцев, они готовы снабжать и поддерживать любую страну, ведущую войну с Россией. Будь то Грузия, Латвия, Польша или Папуа-Новая Гвинея», — комментирует Сергей К.

«Украины уже нет. После первого выстрела на Донбассе. Это геноцид собственного народа», — написал «Свет».

«Ой, как удобно сформулировано», — с сарказмом отреагировала Viktoria P.

«Это как брат, который связался с плохой компанией и уговоры с внушениями уже не работают, — остаётся только бить! И, как правило, после применения меры физического воздействия он прозревает», — проиллюстрировал происходящее между Россией и Украиной один из участников обсуждения.

«США будут воевать не до последнего украинца, а до последнего урода по всей Европе, у которого будет еще желание и силы держать оружие», — не выдержала Ирина А.

«Если Украина не прекратит воевать, её не будет. Но этот гад готов себе глаз вынуть, если это чем-то повредит России», — подытожила Лидия М.