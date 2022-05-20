Кундуз, Афганистан, 20 мая, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Кундуз сообщают, что неизвестные лица застрелили обменщика валюты, его сына и кассира в административном центре провинции.

Убийства

Источники сообщили газете «8 Собх», что нападение произошло в районе «Карте-Файзабад» города Кундуза, когда погибший, которого звали Барез, собирался идти домой.

Собеседники добавили, что ранее неизвестные лица требовали от Бареза деньги, но он отказался платить.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.