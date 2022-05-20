Сеул, 20 мая, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи опровергло сообщения некоторых японских СМИ о том, что Сеул якобы не возражает против сброса загрязненной воды с АСЭ «Фукусима-1». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Наше правительство никогда не поддерживало сброс загрязненной воды с АЭС «Фукусима», — говорится в текстовом сообщении, отправленном журналистам.

В МИД Южной Кореи подчеркнули, что Сеул продолжит уделять внимание общественному здравоохранению и безопасности и что правительство сделает всё возможное, чтобы загрязненная вода «утилизировалась безопасным для человека способом».

«Как заинтересованная сторона, мы продолжим двусторонние консультации по данному вопросу», — сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве также добавили, что представители южнокорейского исследовательского института примут участие в независимом мониторинге Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ.)