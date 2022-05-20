Махачкала, , 14:58 — REGNUM В Дагестане обнаружили около ста погибших тюленей на берегу Каспия. Из них половина найдена в Дербентском районе, остальные в Кировском районе Махачкалы, сообщили 20 мая в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства.

Тюлень Фотобанк Moscow-Live

«По данным инспекторов рыбоохраны 48 экземпляров найдено в Дербентском районе и 48 в Кировском районе Махачкалы, на участке между каналом Юзбаш и устьем реки Терек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, следов насильственной смерти на тушах умерших животных нет, что свидетельствует о том, что они погибли не от рук браконьеров. При этом одной из версий причин смерти тюленей называются неблагоприятные метеорологические условия во время весны и зимы.

Случаи массовой гибели тюленей на Каспии фиксировались и ранее. Так в мае 2021 года на побережье было найдено более 170 особей каспийских тюленей. С большинства из них были сняты шкуры, что свидетельствовало о браконьерстве.

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