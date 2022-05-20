Калининград, , 14:58 — REGNUM Женский волейбольный клуб «Локомотив» принёс извинения за слова главного тренера команды Андрея Воронкова в адрес кубинской волейболистки «Уралочки» Айламы Монтальво. Об этом 20 мая сообщается на сайте клуба.

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Напомним, во время матча финальной серии женского чемпионата России по волейболу Воронков предположительно назвал Монтальво «обезьяной». Обращаясь во время тайм-аута к волейболистке своей команды, он сказал: «Почему опять ловишь эту обезьяну». В екатеринбургском клубе решили, что эта фраза была сказана о кубинской спортсменке.

«Волейбольный клуб «Локомотив» искренне приносит извинения за инцидент, случившийся в пятом матче финальной серии Суперлиги, в котором наша команда встречалась с «Уралочкой-НТМК», — говорится в заявлении.

Отмечается, что клуб ранее не делал заявлений, поскольку ждал официальной оценки и разбора момента на дисциплинарной комиссии.

В клубе заявили, что эмоциональная фраза Воронкова, сказанная в пылу финального матча, не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо.

«И если это произошло, то было сделано без всякого умысла с нашей стороны», — добавили в клубе.

Ранее сообщалось, что Монтальво покинет «Уралочку» в связи с истечением срока контракта.

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