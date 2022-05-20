Киев, 20 мая, 2022, 14:57 — ИА Регнум. На Украине запустили петицию за переименование улиц, названных в честь русских классиков.

Александр Пушкин

Авторы петиции предлагают все улицы, названные в честь русского поэта Александра Пушкина, переименовать в честь американского писателя Стивена Кинга, поддержавшего киевский режим.

Предложение одобрили свыше 1 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине снесли памятник князю Александру Невскому.