Все улицы Пушкина на Украине хотят переименовать в честь Стивена Кинга
Киев, 20 мая, 2022, 14:57 — ИА Регнум. На Украине запустили петицию за переименование улиц, названных в честь русских классиков.
Александр Пушкин
Авторы петиции предлагают все улицы, названные в честь русского поэта Александра Пушкина, переименовать в честь американского писателя Стивена Кинга, поддержавшего киевский режим.
Предложение одобрили свыше 1 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине снесли памятник князю Александру Невскому.