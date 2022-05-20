Москва, 20 мая, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Координация действий стран СНГ становится особенно актуальной в момент обострения международных противоречий. Об этом 20 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании глав правительств СНГ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«В нынешних условиях особую актуальность приобретает координация действий стран-участниц СНГ в условиях беспрецедентных санкций, введённых в отношении России и Белоруссии», — заявил Мишустин.

По его словам, недружественные государства, развязавшие против России настоящую экономическую войну, преследуя собственные конъюнктурные интересы.

«Их цель — ограничить наш национальный суверенитет, разрушить основы государства, любой ценой сохранить иллюзию доминирования Соединённых Штатов Америки и коллективного Запада в глобальной политике и экономике. Получить для себя неконкурентные преимущества, ни при каких условиях не допустить установления системы справедливых и равноправных межгосударственных отношений. Ну, а главное — подчинить своей воле тех, кто не согласен с такими претензиями на гегемонию», — указал он.