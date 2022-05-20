Москва, 20 мая, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Западные страны вводят против России нелегитимные санкции и хотят изолировать страну от мировой экономики. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 20 мая на заседании Совета глав правительств СНГ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

По его словам, России не нужно привыкать работать под санкциями. Даже в условиях ограничений страна будет укреплять конструктивное взаимодействие с друзьями и партнёрами.

«Запад пытается изолировать нас от мировой экономики, но сделать это не удастся. Мы адаптируемся к новым реалиям и обеспечим поступательное развитие экономики», — подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что недружественные государства развязали против России настоящую экономическую войну, они не скрывают, что хотят парализовать торговые связи России, нанести максимальный ущерб её экономическому и социальному развитию.

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